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الإثنين، 22-11-2021 11:21 ص

وقف ضخ المياه احترازيا في منطقة بالكرك نتيجة اختلاف نوعيتها

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الوكيل الاخباري- قالت وزارة المياه والري/سلطة المياه وادارة مياه الكرك ان عكورة المياه واختلاف نوعيتها في احدى شوارع منطقة مؤتة /الكرك ووصولها الى بعض خزانات المواطنين تسبب بوقف الضخ احترازيا عن المنطقة ، حيث قامت الكوادر الفنية في ادارة مياه الكرك بوقف الضخ ومباشرة تعقيم خزانات المواطنين واعادة تعبئتها بالصهاريج وتواصل الفرق المعنية جهودها بالكشف على الموقع لبيان وانهاء سبب المشكلة . 

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واكدت الوزارة/ سلطة المياه وادارة مياه الكرك ان فرقها الفنية ستبذل قصارى جهدها لانهاء سبب المشكلة بعد بيان سبب اختلاف نوعية المياه واعادة الاوضاع الى طبيعتها مؤكدة انها ستقوم بتأمين المواطنين الذين لهم ادوار مياه باحتياجاتهم من المياه حسب الدور المعلن بواسطة الصهاريج لحين انهاء الامر داعية الجميع الى تفهم مثل هذه الظروف الخارجة عن ارادتها مؤكدة انها لن تألو جهدا في ايجاد الحلول اللازمة وبالسرعة الممكنة .

 

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