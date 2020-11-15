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الأحد، 15-11-2020 09:16 ص

وقف ضخ المياه عن بعض المناطق - أسماء

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الوكيل الإخباري - بدأت وزارة المياه والري/سلطة المياه، وشركة مياه الأردن مياهنا، اليوم الأحد بوقف ضخ مياه الديسي، والذي يستمر حتى مساء يوم الخميس القادم، وذلك لإجراء أعمال صيانة وقائية مبرمجة من قبل الشركة المشغلة لمشروع مياه الديسي.

وجاء وقف الضخ بهدف تنفيذ أعمال صيانة سنوية للمحافظة على ديمومة ضخ المياه الى عموم المشتركين.

وقالت وزارة المياه والري إن الوقف المبرمج لضخ المياه من مشروع الديسي سيؤثر جزئيا على مناطق محددة في العاصمة عمّان ومحافظة الزرقاء.

وكانت دعت المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة والاستعداد الجيد، وتخزين كميات كافية من المياه تفي باحتياجاتهم خلال فترة التوقف.

وتاليا المناطق المتأثرة في عمان.

عمّان: الرابية، ام أذينه ،المدينة الرياضية، عرجان، طبربور، حي البركة، جبل عمّان، الدوار الأول، الدوار الثاني، الدوار الثالث، اللويبدة، منطقة طارق، المنارة، حي عدن، الحرشة، الصالحية، النصر، نادي السباق، حي عالية، مناطق البيادر، دير غبار، الرونق، حي السهل، الجندويل، الكرسي ،ضاحية الأمير راشد، ضاحية الرشيد، الجبيهة، أم زويتينة، حي المنصور، أم السماق، خلدا، عبدون، دابوق، حي الفضيله ،تلاع العلي، خلدا، خربة مسلم حي الريان ،منطقة الجمعية العلمية الملكية.

ومناطق مرج الحمام، الياسمين، البنيّات، المقابلين، وبعض أجزاء من صويلح، ناعور (البلد )، القويسمة ، العلكومية، نزهة سحاب، أبو علندا، المنارة، أم نوارة، سحاب، الذهيبة الشرقية، الذهيبة الغربية، الفيصلية ، المستندة، العبدلية، خشافية الدبايبة، خشافية الشوابكة، إسكان المرقب ،الجويدة ،خريبة السوق ،الزهور ،اليادودة ،الحاتمية، اللبن ،الطنيب ،اسكان الرحمانية ،النقيرة ،البويضة ،ام بطمه ضاحية الحاج حسن ،قرية ابو صياح.

وتاليا مناطق الزرقاء:
جبل الامير حسن ، جبل رحمه ،الزواهره ،حي الجنينه ،حي الجبر، الجبل الابيض، وادي الحجر ،جبل طارق القديم، جبل طارق الجديد ،حي المصانع، حي الجندي، مدينة خادم الحرمين، مدينة المجد، حي الملك طلال، رحمة العالي،حي الدويك، ضاحية المدينة، حي حمزه، ضاحية مكة، حي القمر ، شومر، اسكان الاميرة هيا، اسكان المهندسين، مخيم الباكستان.

مناطق الرصيفة:
حي الحسين، التطوير الحضري، اسكان النقب، حي الفاخوره، اسكان الامير هاشم، اسكان المعلمين، منطقة البيبسي، حي الجندي، حي جعفر، حي الرشيد العلوي، جريبا.

 




 

 


 

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