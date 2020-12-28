وقف ضخ المياه عن بعض المناطق في عمان

الوكيل الإخباري - قالت شركة مياه الأردن مياهنا إن عطلاً كهربائياً في إحدى محطات الرفع التابعة لمنظومة العمل في محطة زي؛ أدى إلى وقف ضخ المياه جزئياً لمناطق محددة في العاصمة عمان.

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وقالت الشركة إن فرق الصيانة تعمل منذ ساعات الفجر الاولى على إصلاح الخلل الكهربائي، مؤكدة استئناف الضخ وحسب برنامج الدور فور الانتهاء من اعمال الصيانة الكهربائية الطارئة.



وأوضحت الشركة أن عددا محدودا من مناطق عمان سيتأثر جزئيا بوقف الضخ، وتاليا المناطق: أم أذينة، الرابية، الياسمين، مرج الحمام، عرجان، المدينة الرياضية، الشميساني، دابوق،طبربور، تلاع العلي.



