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وقف نشر التقرير اليومي لإصابات كورونا في المدارس

الجمعة، 12-02-2021 03:04 م

وفق وزارة التربية

وقف نشر التقرير اليومي لإصابات كورونا في المدارس

وزار
وزارة التربية والتعليم


الوكيل الإخباري - قررت وزارة التربية والتعليم ، ايقاف نشر التقرير اليومي لاصابات الطلبة والمعلمين في المدارس، اعتبارا من يوم الأحد القادم، وفق مصدر مطلع في وزارة التربية .

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يأتي ذلك لشمول الإصابات بالموجز الإعلامي اليومي لوزارة الصحة .

وأشار المصدر ، أن وزارة التربية تتابع مدى التزام المدارس بالإجراءات الصحية الوقائية ، في المدارس ، لغايات العمل على منع انتشار الوباء، منوها إلى أنه سيتم مخالفة المدارس في حال ثبوت عدم التزامها.

 

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