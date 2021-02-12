وقف نشر التقرير اليومي لإصابات كورونا في المدارس

الوكيل الإخباري - قررت وزارة التربية والتعليم ، ايقاف نشر التقرير اليومي لاصابات الطلبة والمعلمين في المدارس، اعتبارا من يوم الأحد القادم، وفق مصدر مطلع في وزارة التربية .

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يأتي ذلك لشمول الإصابات بالموجز الإعلامي اليومي لوزارة الصحة .



وأشار المصدر ، أن وزارة التربية تتابع مدى التزام المدارس بالإجراءات الصحية الوقائية ، في المدارس ، لغايات العمل على منع انتشار الوباء، منوها إلى أنه سيتم مخالفة المدارس في حال ثبوت عدم التزامها.

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