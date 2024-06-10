وكلاء السياحة تتوقع إشغال فنادق العقبة بنسبة 88% في عطلة العيد

الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة

توقع الناطق الإعلامي الرسمي لجمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية الدكتور رافع الطاهات إن تشهد فنادق العقبة نسبة إشغال 88% خلال عطلة عيد الأضحى القادمة.

اضافة اعلان



وأضاف الطاهات اليوم الاثنين في تصريح لـ "الوكيل الاخباري" أنه بحسب المؤشرات الأولية للحجوزات من المتوقع أن تصل نسبة الإشغال في فنادق البحر الميت 60% وفي البترا 3%، واصفها "بالمتدنية".



وأكد أن نسب إشغال الفنادق ستشهد ارتفاعا مقارنة مع الأيام الحالية وذلك لإنهاء فترة الاختبارات النهائية للطلبة بالإضافة إلى مدة عطلة العيد والتي ستكون 9 أيام.



وكانت رئاسة الوزراء أصدرت بلاغاً رسميَّاً حدَّد بموجبه عطلة عيد الأضحى المبارك، اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق للسَّادس عشر من حزيران 2024م وحتَّى مساء يوم الخميس الموافق للعشرين منه.

