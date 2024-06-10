وكلاء السياحة تتوقع إشغال فنادق العقبة بنسبة 88% في عطلة العيد

الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة
توقع الناطق الإعلامي الرسمي لجمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية الدكتور رافع الطاهات إن تشهد فنادق العقبة نسبة إشغال 88% خلال عطلة عيد الأضحى القادمة.
وأضاف الطاهات اليوم الاثنين في تصريح لـ "الوكيل الاخباري" أنه بحسب المؤشرات الأولية للحجوزات من المتوقع أن تصل نسبة الإشغال في فنادق البحر الميت 60% وفي البترا 3%، واصفها "بالمتدنية".
وأكد أن نسب إشغال الفنادق ستشهد ارتفاعا مقارنة مع الأيام الحالية وذلك لإنهاء فترة الاختبارات النهائية للطلبة بالإضافة إلى مدة عطلة العيد والتي ستكون 9 أيام.
وكانت رئاسة الوزراء أصدرت بلاغاً رسميَّاً حدَّد بموجبه عطلة عيد الأضحى المبارك، اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق للسَّادس عشر من حزيران 2024م وحتَّى مساء يوم الخميس الموافق للعشرين منه.