وكلاء السياحة لـ الوكيل: إقبال ضعيف على رحلات العمرة هذا العام

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات- أكد مصدر مسؤول، اليوم الخميس، إن رحلات العمرة، حتى اللحظة غير واضحة المعالم.

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وقال المصدر بتصريح خاص لـ "الوكيل الإخباري" إن السفر سيكون إلى السعودية جواً، مضيفا انه من المرجح السماح بالسفر برا وذلك للتخفيف على المواطن من التكاليف المالية.



وبين أن السعودية لا تزود الدول بالمعلومات والمستجدات الخاصة بالعمرة بشكل مستمر، مشيرا إلى أن أول رحلة ستنطلق بداية شهر محرم.

من جانبه أكد رئيس اللجنة الدينية في جمعية وكلاء السياحة فيصل مرزي، لـ "الوكيل الإخباري" إن اعتماد رحلات العمره جوا سيشكل عبئا ماديا كبيرا على المعتمرين مقارنة بالبر، حيث ان من المتوقع الا يتجاوز نسبة المعتمرين هذا العام 5%.

واكد أن جمعية وكلاء السياحة تطالب حكومة خادم الحرمين الشريفين بالسماح للأردنيين بآداء مناسك العمرة عن طريق البر، وذلك بسبب قرب الجوار.