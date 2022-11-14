وكلاء السياحة: نسبة الغاء رحلات الاردنيين الى اسطنبول لم تتجاوز الـ 1%

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات



قال أمين سر جمعية وكلاء السياحة ورئيس لجنة السياحة الصادرة باسم الغلايين أن تركيا هي الوجهة المفضلة للاردنيين للسياحة الخارجية.



وقال الغلايين لـ "الوكيل الإخباري" إنه يتم تسيير 7 رحلات يومية من الأردن إلى تركيا.



وبين ان التفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة تقسيم في اسطنبول امس لم يؤثر بشكل واضح على رحلات الأردنيين حيث لم تتجاوز نسبة الغاء الرحلات إلى اسطنبول نسبة الـ 1%



وأكد أن تركيا بمختلف مناطقها تشهد إقبالا ملحوظا من الاردنيين خاصة إسطنبول في مثل هذا الوقت من العام، مشيرا أن تقسيم يقصدها الأردنيين للتسوق.





وكان قد وقع انفجار في منطقة تقسيم الحيوية وسط إسطنبول امس أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 81 آخرين.





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