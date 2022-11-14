الإثنين 14-11-2022
الوكيل الاخباري

الوطني للسكري والغدد: 78% نسبة المصابين بزيادة الوزن والسمنة في الأردن

صندوق النقد: التوقعات الاقتصادية العالمية أكثر كآبة مما كان متوقعاً

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات بذكرى ميلاد الملك الحسين

لكل منهم قصة مختلفة.. كشف هويات قتلى تفجير اسطنبول

وفاة الفنان الأردني طلفاح متأثراً بإصابته في مصر

صورة - الكشف عن هوية منفذة انفجار هجوم إسطنبول

تركيا ترفض تعزية من السفارة الأمريكية بضحايا تفجير شارع الاستقلال

التربية: تحويل رواتب معلمي الاضافي لشهر تشرين الأول إلى البنوك

آخر تطورات حادثة الفنان الأردني أشرف طلفاح في مصر

الأمانة تنشر مسار خط الباص السريع من المحطة حتى ابو نصير - أسماء المناطق

الإثنين، 14-11-2022 10:45 ص

وكلاء السياحة: نسبة الغاء رحلات الاردنيين الى اسطنبول لم تتجاوز الـ 1%

taksim-square-and-sultanahmet-instanbul-guide-1024x535


الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

 

قال أمين سر جمعية وكلاء السياحة ورئيس لجنة السياحة الصادرة باسم الغلايين أن تركيا هي الوجهة المفضلة للاردنيين للسياحة الخارجية.

وقال الغلايين لـ "الوكيل الإخباري" إنه يتم تسيير 7 رحلات يومية من الأردن إلى تركيا.

وبين ان التفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة تقسيم في اسطنبول امس لم يؤثر بشكل واضح على رحلات الأردنيين حيث لم تتجاوز نسبة الغاء الرحلات إلى اسطنبول نسبة الـ 1%

وأكد أن تركيا بمختلف مناطقها تشهد إقبالا ملحوظا من الاردنيين خاصة إسطنبول في مثل هذا الوقت من العام، مشيرا أن تقسيم يقصدها الأردنيين للتسوق.


وكان قد وقع انفجار في منطقة تقسيم الحيوية وسط إسطنبول امس أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 81  آخرين.

اضافة اعلان

 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
16219220_303

الوطني للسكري والغدد: 78% نسبة المصابين بزيادة الوزن والسمنة في الأردن

WhatsApp Image 2022-11-14 at 12.53.19 PM

أكثر من 2 مليون دينار إيرادات جمركية في جمرك المفرق

7777

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات بذكرى ميلاد الملك الحسين

63720c6a55e1c

العثور على وصلة مخالفة مربوطة على شبكة الصرف الصحي داخل منزل في جرش

هيئة-تنظيم-قطاع-الاتصالات

تنظيم قطاع الاتصالات تُحدّث نماذج الربط البيني

وووو

وفاة الفنان الأردني طلفاح متأثراً بإصابته في مصر

أخبار متعلقة
4ad6d811-pic_161292

الأردن يعزي تركيا بضحايا التفجير الإرهابي