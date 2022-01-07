وكلاء السياحة والسفر: الإجراءات الحكومية قضت على موسم العمرة

الوكيل الإخباري - قال عضو جمعية وكلاء السياحة والسفر عصام الشاعر، الجمعة، إن عدد المعتمرين منذ 2021 وحتى الآن لا يتجاوز 4500 معتمر بسبب الإجراءات الحكومية التي "قضت على موسم العمرة الحالي".

اضافة اعلان



وأضاف أنه في "عام 2018 كان عدد معتمري الأردن نحو 350 ألف معتمر، وفي 2019 كان العدد المعتمرين نحو 200 ألف معتمر، وفي 2020 كان العدد صفر".



وأكّد الشاعر أن "الإقبال ضعيف جداً في ظل الإجراءات الحكومية التي أصدرت سابقا بخصوص فحوص كورونا، مما يشكل عبئاً كبيراً على المعتمر".



ولفت إلى أن جميع شركات العمرة لا تحرك سوى حافلة أو حافلتين في الأسبوع الواحد.



"هناك بدائل غير التي أصدرتها الحكومة في الوقت الحالي وهي 3 فحوص للكشف عن فيروس كورونا ويمكن استبدالها بفحص على الحدود بشكل مجاني أسوة بما كان يحدث على الحدود السورية، أو تخفيض سعر أو استثناء فحص السعودية "، وفق الشاعر.



وتابع: "طرقنا أبوابا عدة وأرسلنا كتبا ورسائل إلا أنه لم يتم التجاوب معنا نهائياً، وحتى الآن لم نتلق أي تعليمات". (المملكة)