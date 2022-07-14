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الخميس، 14-07-2022 10:43 ص

وكلاء السياحة والسفر ترجح بدء موسم العمرة مطلع آب المقبل

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

رجح ممثل شركات الحج والعمرة في جمعية وكلاء السياحة والسفر عصام الشاعر بدء موسم العمرة العام الحالي اعتبارا من مطلع آب المقبل.اضافة اعلان


وقال الشاعر في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إن شركات العمرة بدأت منذ اليوم الخميس باستقبال طلبات التسجيل للعمرة.

وأضاف أن تعليمات وشروط العمرة لم تصدر حتى الآن من السلطات السعودية متوقعا صدورها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتوقع الشاعر أن يكون الإقبال على العمرة كبيرا العام الحالي بالتزامن مع إلغاء وتقليل القيود التي كانت مفروضة للتعامل مع جائحة كورونا.

وأشار إلى أن أسعار العمرة لم تحدد حتى اللحظة وذلك حسب رسوم الفيزا وفحص كورونا واستعدادات الفنادق في مكة المكرمة والمدينة المنورة وعملها بكامل طاقتها الاستيعابية، موضحا أن رسوم الفيزا كانت 150 دينار خلال العام الماضي.

وبيّن الشاعر أن كلفة العمرة على الشخص الواحد تراوحت بين 210-240 دينار العام الماضي، وأن أسعار العام الحالي مرهونة بالرسوم والشروط التي تحددها السلطات السعودية.

وكانت أعلنت السعودية عن بدء استقبال طلبات إصدار التأشيرات لضيوف الرحمن القادمين من خارج البلاد من جميع دول العالم، لتأدية مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، لموسم العمرة اعتبارا من اليوم الخميس.

 




 

 


 

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