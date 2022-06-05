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الأحد، 05-06-2022 04:39 م

وكلاء السياحة والسفر تلتقي مفوض السياحة والبيئة بسلطة العقبة

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الوكيل الإخباري - التقى رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر، سهيل هلسة، في مقر الجمعية، اليوم الأحد، بحضور أعضاء الجمعية، مفوض السياحة والبيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الدكتور نضال المجالي، واخصائي قطاع السياحة بوحدة متابعة تنفيذ استراتيجية السلطة عمر حزينة، ونائب مدير السياحة في السلطة سلام مالكي.

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وجرى خلال اللقاء، الذي حضره نائب رئيس الجمعية فادي أبو عريش، وأمين السر ورئيس لجنة السياحة الصادرة والداخلية باسم الغلاييني، وأمين الصندوق عصام الشاعر، وعضو مجلس الإدارة محمود الخصاونة، ورئيس لجنة السياحة الوافدة والعضو بمجلس الإدارة سلامة خطار، مناقشة المحاور كافة التي تهم القطاعات السياحية التي تمثلها جمعية وكلاء السياحة والسفر.


وبحث الجانبان العديد من القضايا التي تهم قطاع السياحة الوافدة وقطاع السياحة الداخلية وكيفية تذليل العقبات لتسهيل مهمة شركات السياحة والسفر الأردنية، وكذلك آلية التنسيق بين مفوضية السياحة والبيئة في السلطة والجمعية، بالإضافة إلى بحث المشاركة في الفعاليات التي تقوم بها مفوضية السياحة والبيئة، ومساهمة الجمعية في أي من ورش العمل المستقبلية التي تخدم قطاع السياحة والسفر الأردني.


وقال هلسة إنه سيتم عقد سلسلة من هذه اللقاءات وبشكل دوري مع السلطة، معبراً عن شكره لمفوضية السياحة والبيئة لاهتمامهم بدور وفاعلية جمعية وكلاء السياحة والسفر في القطاع السياحي.

 




 

 


 

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