وكلاء السياحة والسفر: شركاتنا تواجه أزمة الإغلاق الكلي بسبب كورونا

الوكيل الاخباري -

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قال أمين سر جمعية وكلاء السياحة والسفر والناطق باسمها، كمال أبو ذياب، إن شركات السياحة والسفر تواجه أزمة الإغلاق الكلي، الذي سيتسبب بتسريح أعداد كبيرة من الموظفين، وذلك إثر تداعيات جائحة كورونا التي ألمت بالقطاع السياحي والاقتصادي.وأضاف أبو ذياب، خلال مؤتمر صحفي عقد، اليوم الثلاثاء، في غرفة تجارة عمان بحضور رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، أن ما يقارب الـ 10 آلاف موظف ممن يعملون بالشركات ومكاتب السياحة المقدر عددها بـ 800 شركة، سيخسرون وظائفهم في حال لم نجد حلولا ناجعة، ودعما ماديا، وخطط قصيرة وطويلة المدى تساهم في استدامة القطاع السياحي والمحافظة على الأيدي العاملة المتخصصة والمدربة.وأشار إلى أن التوقف والإغلاق بالقطاع السياحي حسب التقديرات الأولية، سيمتد حتى النصف الأول من عام 2022، وستكون فترة التعافي بعدها تدريجية وطويلة.