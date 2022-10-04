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الثلاثاء، 04-10-2022 03:05 م

وكلاء السياحة والسفر: 60% نسبة تراجع السياحة الخارجية

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
تراجعت السياحة الخارجية خلال الفترة الماضية بنسبة 60% وفق مسؤول السياحة الداخلية والصادرة في جمعية وكلاء السياحة والسفر باسم الغلاييني.اضافة اعلان


وقال الغلاييني في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إن حركة السياحة تراجعت بالتزامن مع قرب انتهاء فصل الصيف وعدم وجود إجازات طويلة ودوام المدارس والجامعات.

وأضاف أن المكاتب السياحية في المملكة تقدم عروض وتخفيضات خلال الفترة الحالية وبأسعار تشجيعية على وجهات مفضلة في مختلف أنحاء العالم.

وأشار الغلاييني إلى أن اسطنبول وشرم الشيخ هما الوجهتان الأكثر تفضيلا للأردنيين، لافتا إلى وجود وجهات أخرى داخل تركيا يفضل الأردنيين زيارتها وخاصة العائلات.

يذكر أن عدد المكاتب السياحية في الأردن يقدّر بـ800 مكتبا، ويعمل فيها 10 آلاف شخص في مختلف المجالات.

 




 

 


 

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