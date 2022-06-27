الإثنين 27-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

المواصفات: ضبط 37 محل ذهب تبيع اصناف مخالفة منذ بداية العام الحالي

وكلاء السياحة: وفرنا 100 حافلة لنقل الحجاج

وزير النقل: إعلان آلية دعم مشغلي حافلات النقل العام خلال أيام

ارتفاع أسعار الذهب محليا

مراكز الإصلاح والتأهيل: 79 نزيلاً موزعين على 12 قاعة للتقدم لامتحان التوجيهي

وفد عسكري عُماني يزور الخدمات الطبية الملكية

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيا من الضفة

مصدر: أسعار تذاكر مهرجان جرش بين ٥ دنانير و ٢٠ ديناراً

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من رام الله

الفلك الدولي يحدد أول أيام عيد الأضحى في عديد من الدول الإسلامية

الإثنين، 27-06-2022 11:11 ص

وكلاء السياحة: وفرنا 100 حافلة لنقل الحجاج

320221122239181362617


الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشف عضو جمعية وكلاء السياحة والسفر عصام الشاعر، أن الجمعية ومن خلال شركات السياحة وفرت قرابة 100 حافلة مختلفة السعة لرحلات الحج لهذا العام.

اضافة اعلان


وبيّن الشاعر لـ " الوكيل الإخباري" أن نوعين من الحافلات تم تجهيزات لرحلات الذهاب والإياب الأولى بسعة 30 راكباً والثانية 50 راكباً.

 

وأضاف أن كل الحافلات تم فحصها والتأكد من سلامتها لتكون آمنة على الطريق خلال الرحلة، منوهاً إلى أنها مُجهزة بالخدمات الأساسية.


وأشار إلى أنه ستنطلق اليوم قرابة 60 حافلة على متنها 2500 حاج أولى قوافل الحجاج الأردنيين .

وقالت وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية إن وزير الأوقاف محمد الخلايلة، سوف يرعى احتفال الوزارة بوداع أول قوافل الحج الأردنية في استراحة الحجاج -مسجد ممدوح سلطان مثقال الفايز -لواء الجيزة عند الساعة 3 عصر اليوم الاثنين.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
620222392555737594162

المواصفات: ضبط 37 محل ذهب تبيع اصناف مخالفة منذ بداية العام الحالي

195404

وزير النقل: إعلان آلية دعم مشغلي حافلات النقل العام خلال أيام

289548900_2317705361702289_3007634054615460373_n

الخدمات الطبية الملكية وجامعة مؤته يوقعان اتفاقيه تعاون بخصوص كلية الاميرة منى ...

2-5

مراكز الإصلاح والتأهيل: 79 نزيلاً موزعين على 12 قاعة للتقدم لامتحان التوجيهي

290592520_331233649197556_6125452395600865151_n

بلدية معان تنفذ حملة رش بمدينة الحجاج

290314308_2317706078368884_369382635079743002_n (1)

وفد عسكري عُماني يزور الخدمات الطبية الملكية

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2022-06-26 at 12.09.31 PM

وزير الصحة يودع بعثة الحج الطبية

1655810371731

وزير الأوقاف يلتقي البعثات المرافقة للحجاج

muslim-hajj-mecca-kaaba-grand-mosque-saudiarabia

أولى قوافل الحجاج الأردنيين تغادر الاثنين المقبل

ققققققق

ارتفاع كلفة إقامة الحاج في عرفة ومنى 161%

حج

أول قوافل الحجاج الأردنيين تغادر في26 من حزيران الحالي

1654083501838

الخلايلة يستقبل وزير الحج والعمرة السعودي