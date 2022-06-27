وكلاء السياحة: وفرنا 100 حافلة لنقل الحجاج

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشف عضو جمعية وكلاء السياحة والسفر عصام الشاعر، أن الجمعية ومن خلال شركات السياحة وفرت قرابة 100 حافلة مختلفة السعة لرحلات الحج لهذا العام.

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وبيّن الشاعر لـ " الوكيل الإخباري" أن نوعين من الحافلات تم تجهيزات لرحلات الذهاب والإياب الأولى بسعة 30 راكباً والثانية 50 راكباً.

وأضاف أن كل الحافلات تم فحصها والتأكد من سلامتها لتكون آمنة على الطريق خلال الرحلة، منوهاً إلى أنها مُجهزة بالخدمات الأساسية.



وأشار إلى أنه ستنطلق اليوم قرابة 60 حافلة على متنها 2500 حاج أولى قوافل الحجاج الأردنيين .



وقالت وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية إن وزير الأوقاف محمد الخلايلة، سوف يرعى احتفال الوزارة بوداع أول قوافل الحج الأردنية في استراحة الحجاج -مسجد ممدوح سلطان مثقال الفايز -لواء الجيزة عند الساعة 3 عصر اليوم الاثنين.