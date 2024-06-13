وكلاء السياحة: 20 ألف أردني حجزوا للسياحة الخارجية خلال عيد الأضحى

الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة

قال الناطق الإعلامي الرسمي لجمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية الدكتور رافع الطاهات أن نحو 20 ألف أردني حجزوا رحلاتهم السياحية الخارجية خلال عطلة عيد الأضحى.

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وأضاف الطاهات اليوم الخميس، "الوكيل الاخباري" أن نسبة السياحة الخارجية خلال عطلة العيد تعتبر "ضعيفة" مقارنة بذات الفترة من الأعوام الماضية، متوقعا أن ارتفاع الحجوزات قليلاً خلال الأيام القادمة ليصل إلى 25 ألف مسافر.



وأشار أن الوجهات الأكثر إقبالا للأردنيين في العيد: أنطاليا وطرابزون في تركيا، وشرم الشيخ بمصر منوها أن مدينة إسطنبول تشهد ضعفا في الإقبال خلال عيد الأضحى العام الحالي.



وكانت رئاسة الوزراء أصدرت بلاغاً رسميَّاً حدَّدت بموجبه عطلة عيد الأضحى المبارك، اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق للسَّادس عشر من حزيران 2024م وحتَّى مساء يوم الخميس الموافق للعشرين منه.

