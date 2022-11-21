وكلاء السياحة: 5 رحلات طيران يومياً من الأردن الى قطر

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

قال أمين سر جمعية وكلاء السياحة ورئيس لجنة السياحة الصادرة باسم الغلاييني إنه يتم تسيير 5 رحلات يوميا من الأردن إلى قطر اي ما يعادل 150 رحلة خلال شهر.

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وبين الغلاييني لـ "الوكيل الإخباري" ان إقامة مونديال كأس العالم 2022 في قطر ساهم بشكل واضح بارتفاع عدد الرحلات المتوجهة من الأردن إلى قطر خاصة بعد القرار بتعليق نظام تأشيرات الزوار خلال فترة كأس العالم ليحل محلها بطاقة "هيّا" للمشجعين، فمن يمتلك بطاقة "هيّا" يستطيع دخول دولة قطر من دون تأشيرة خلال الفترة من أول نوفمبر/تشرين الثاني القادم وحتى 23 يناير/كانون الثاني 2023.



يشار إلى أنه يتم تسيير عدد رحلات من الأردن تتضمن أكثر من رحلة ترانزيت للوصول إلى قطر.



وانطلقت أمس الأحد في قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي تستمر حتى 18 من الشهر المقبل، لتكون أول مونديال يُنظم في دولة عربية .