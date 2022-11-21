الإثنين 21-11-2022
الوكيل الاخباري

اختتام فعاليات الرصيفة لواء الثقافة الأردنية 2022

الملك يهنئ بعيد استقلال لبنان

راعي اغنام ينقذ مواطن القى نفسه داخل بركة زراعية

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

مكافحة المخدرات تُلقي القبض على تاجرَي مخدرات خطرين ومسلحين

الارصاد : عودة الامطار الى المملكة في هذا الموعد

ندوة في اليرموك حول وثائق أم قيس وسياقها التاريخي

الأمن يثني مواطن عن الانتحار في إربد

تعرّف على أهم 12 حدثاً اقتصادياً أثار العالم في أول عقدين من القرن 21

الحكومة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

الإثنين، 21-11-2022 12:17 م

وكلاء السياحة: 5 رحلات طيران يومياً من الأردن الى قطر

a66f4733-istockphoto-155439315-612x612-1


الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

 

قال أمين سر جمعية وكلاء السياحة ورئيس لجنة السياحة الصادرة باسم الغلاييني إنه يتم تسيير 5 رحلات يوميا من الأردن إلى قطر اي ما يعادل 150 رحلة خلال شهر.

اضافة اعلان


وبين الغلاييني لـ "الوكيل الإخباري" ان إقامة مونديال كأس العالم 2022 في قطر ساهم بشكل واضح بارتفاع عدد الرحلات المتوجهة من الأردن إلى قطر خاصة بعد القرار بتعليق نظام تأشيرات الزوار خلال فترة كأس العالم ليحل محلها بطاقة "هيّا" للمشجعين، فمن يمتلك بطاقة "هيّا" يستطيع دخول دولة قطر من دون تأشيرة خلال الفترة من أول نوفمبر/تشرين الثاني القادم وحتى 23 يناير/كانون الثاني 2023.


يشار إلى أنه يتم تسيير عدد رحلات من الأردن تتضمن أكثر من رحلة ترانزيت للوصول إلى قطر.


وانطلقت أمس الأحد في قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي تستمر حتى 18 من الشهر المقبل، لتكون أول مونديال يُنظم في دولة عربية .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120227222337145634579

اختتام فعاليات الرصيفة لواء الثقافة الأردنية 2022

11202221132550124235757

الملك يهنئ بعيد استقلال لبنان

720229134630333937683

راعي اغنام ينقذ مواطن القى نفسه داخل بركة زراعية

الأمن العام

مكافحة المخدرات تُلقي القبض على تاجرَي مخدرات خطرين ومسلحين

ww

ندوة في اليرموك حول وثائق أم قيس وسياقها التاريخي

11202216182711417071716

الأمن يثني مواطن عن الانتحار في إربد

أخبار متعلقة
635a5c6954c62

قيادة القوة الأمنية الأردنية في قطر: نبذل كل طاقاتنا للمشاركة بإنجاح كأس العالم تنفيذاً للتوجيهات الملكية الحكيمة

قطر

قطر رفعتوا الراس وسم يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في الاردن

الكاس

قطر تزيد كميات مستورداتها من السلع الغذائية الأردنية خلال بطولة كأس العالم

1

قطر تعتزم افتتاح مركز جديد لمنح التأشيرات في الأردن

شروط_إصدار_جواز_سفر_(الأردن)

تصنيف جديد لجواز السفر الأردني... 94 عالمياً و11 عربياً

52740_large

الاستهلاكية المدنية تعلن عن تخفيضات وعروض ترويجية