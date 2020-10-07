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الأربعاء، 07-10-2020 12:04 ص

وليد المعاني : الحظر الشامل يجب ان لا يقل عن اسبوعين

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الوكيل الاخباري - قال وزير التربية والتعليم السابق وليد المعاني ان قرار الحظر يومي الجمعة والسبت ليس بالضرورة ان يقلل من عدد اصابات كورونا حسب قوله .

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ونشر المعاني تغريدة عبر تويتر قال فيها " سأقول رأيا قد لا يعجب الكثيرين لقد جربنا الحظر خلال عطلة نهاية الأسبوع سابقا أكثر من مرة ولا أعتقد انه حقق أي نتائج بدلالة مانحن فيه الآن. أعتقد أن الحظر حتى يحقق الهدف المرجو منه كان يجب الا يقل عن أسبوعين لثلاثة " .

 


 




 

 


 

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