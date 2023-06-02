الجمعة 02-06-2023
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الجمعة، 02-06-2023 08:55 م

ولي العهد الأمير الحسين يوجه رسالة للأردنيين

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الوكيل الإخباري - وجه سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، رسالة شكر، عبر فيها عن سعادته بمشاركة الأردنيين في زفافه أمس الخميس.

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وقال سموه، في منشور عبر انستغرام،:" أهلي وعزوتي علمت دائما أن الحب يسكن قلوبكم تجاهي وتجاه أسرتي لكنني الأمس رأيته ماثلا أمامي في الشوارع والمدن والقرى، في أهازيج الرجال وزغاريد النساء، وأنا أرى فرحة الأردنيين والأردنيات بفرحي، ووقفتهم معي وكأني أخ وابن وحفيد كل منهم".


وأضاف سموه:" شكرا لكم من القلب شكرا لا تسعه الكلمات. ..اللهم اجعل أيامنا جميعا أيام خير وحب وفرح واحفظنا أهلا وأسرة واحدة .


وأرفق سموه المنشور بفيديو قصير بين لقطات من حفل الزفاف. 



 




 

 


 

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