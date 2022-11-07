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الإثنين، 07-11-2022 06:47 م

ولي العهد : الاقتصاد الأخضر والعمل المناخي جزء لا يتجزأ من محركات النمو

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الوكيل الاخباري - قال الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الاثنين، إن الاقتصاد الأخضر والعمل المناخي جزء لا يتجزأ من محركات النمو التي أطلقها الأردن مؤخرا ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، للسنوات الـ10 المقبلة.

وأضاف خلال قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في شرم الشيخ، أنه "على الرغم من التحديات التي تواجه المملكة من قلة الموارد المائية والتي تفاقمت نتيجة لاستقبالنا العديد من موجات اللجوء خلال العقد الماضي، إلا أننا لم نغفل أهمية الحفاظ على البيئة في خططنا واستراتيجياتنا الوطنية".

وأشار إلى أن "الأردن شارك في مختلف الاجتماعات الفنية الخاصة بـ(مبادرة الشرق الأوسط الأخضر)، إيمانا منا لأهميتها وموائمتها بخططنا واستراتيجياتنا الوطنية الهادفة إلى زيادة الرقعة الخضراء في الأردن والتخفيف من أثار التغير المناخي والحد من التصحر وتدهور الأراضي".

وقال "ما نأمله اليوم هو السير قدما في تنفيذ هذه المبادرة المهمة التي نرى أنها ستكون نقطة الانطلاق لتبني سياسات ومبادرات على مستويات الوطنية والإقليمية لمواجهة آثار التغير المناخي".

وبين أن "علينا أن نعمل معا لوضع السياسات والبرامج والحلول المبتكرة التي تكفل مستقبلا أخضر ومستداما لهذا الجيل والأجيال المقبلة".

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