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الخميس، 21-10-2021 05:53 م

ولي العهد : الشراكة بين القطاعين أداة لتحقيق التنمية المستدامة

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 الوكيل الاخباري - تابع سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الخميس، آليات تنفيذ خطة استراتيجية العقبة، في سياق حرص سموه على رفع مستوى الخدمات السياحية والاستثمارية واللوجستية في المدينة.

واستمع سمو ولي العهد، خلال ترؤسه اجتماعا دوريا في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وعدد من الوزراء والمسؤولين، إلى شرح عن سير العمل فيما يتعلق بالخطة الاستراتيجية.

وخلال لقائه مجموعة من المستثمرين بالمدينة، أكد سموه أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأداة لتحقيق التنمية المستدامة، بما يعود بالنفع على المجتمعات المحلية.

كما استمع سمو ولي العهد، خلال اجتماعه مع الهيئة الإدارية لمطار الملك الحسين الدولي، إلى سبل تطوير الرحلات الجوية التي يستقبلها المطار، الذي يعد أحد أهم الركائز اللوجستية للمحافظة، مشيراً سموه إلى أهمية تقديم أفضل الخدمات للمسافرين.

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