ولي العهد: النشامى بالصدارة

الوكيل الاخباري - هنأ سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، منتخب النشامى، بفوزه على نظيره السعودي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.



وكتب ولي العهد، على صورة شاركها عبر خاصة الستوري، في موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، الأردن والنشامى بالصدارة بجدارة واستحقاق، وأداء مميز من الأخضر السعودي.



وضمن المنتخب الوطني مساء اليوم الثلاثاء، صدارة المجموعة السابعة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، بعد فوزه على نظيره السعودي بهدفين لهدف.

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