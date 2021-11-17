ولي العهد: بيئة الأردن تشجع ريادة الأعمال

الوكيل الاخباري - رعى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، حفل إطلاق برنامج “جوردان سورس/ “Jordan Source، الذي يهدف إلى تعزيز الاستثمارات الإقليمية والدولية في مجال الإسناد المحلي للأعمال وتكنولوجيا المعلومات.



وألقى سمو ولي العهد كلمة خلال الحفل الذي أقيم عبر تقنية الاتصال المرئي، الأربعاء، بحضور أكثر من 200 شخص من مختلف أنحاء العالم، وممثلي شركات محلية وعالمية عاملة بالأردن في مجال الإسناد المحلي للأعمال وتكنولوجيا المعلومات.



وأكد سموه أن إطلاق البرنامج جاء لتسهيل الوصول إلى الطاقات العاملة المؤهلة في قطاع تكنولوجيا المعلومات في المملكة، مشيراً إلى أن الأردن يمتاز ببيئة مرنة تشجع ثقافة ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وبمواهب تتمتع بمستوى تعليمي عال، وتجيد التحدث بلغتين، ولديها مهارات تقنية متقدمة، ما ساهم في استقطاب شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمية للاستثمار بالمملكة.



وبيّن سمو ولي العهد أن المواهب الأردنية العاملة في مجال التكنولوجيا تحقق تأثيراً كبيراً يمتد إلى خارج حدود الأردن، إذ يشكل الرياديون الأردنيون 27 بالمئة من الرياديين في قطاع التكنولوجيا بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على الرغم من أن عدد سكان الأردن يشكل 3 بالمئة فقط من عدد سكان المنطقة.



ودعا سموه إلى الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة، وتوسيع أعمال الشركات للوصول إلى جميع أنحاء العالم، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تسمح بالوصول إلى 5 .1 مليار مستهلك في 161 دولة.

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