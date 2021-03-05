الجمعة 05-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الأردن يدرس ملف اللقاح الروسي لكورونا

ما حقيقة وجود مطاعيم كورونا مزوّرة بالاردن ؟

تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت - تحذيرات

بيان صادر عن شركة مياه الاردن

بيان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

رسالة حول اقامة صلاة التراويح بالاردن في شهر رمضان القادم

الامن العام : قيمة هذه المخالفة 20 دينارا

حادث دهس عامل وطن أثناء عمله

ولي العهد ضاحكا : بفتح تلفوني بلاقي حالي يا خاطب أو متزوج

الأمير الحسين : أنا في الجيش لست وليا للعهد

الجمعة، 05-03-2021 07:31 م

بعفوية وبساطة أمير

ولي العهد ضاحكا : بفتح تلفوني بلاقي حالي يا خاطب أو متزوج

DNLBnoCX0AIHiwe-749x470
جلالة الملك عبد الله الثاني وولي العهد الأمير الحسين


الوكيل الإخباري - في مقابلة مع سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، تطرق إلى حيثية تدل على عفويته وقربه من الآخرين ، حيث قال ضاحكا "مرات بفتح تلفوني بلاقي حالي يا خاطب أو متزوج " .

اضافة اعلان
 

جملة سموه خلال مقابلة مع التلفزيون الأردني، تدلّ على بساطته التي طالما لامست قلوب الأردنيين ، فأعطى المقابلة الرسمية ، نوعا من "الطرافة"، والبعد عن الجدية .

 

وقد تحدث ولي العهد ، عن أهم الأمور والقضايا على الساحة المحلية ، لافتا أن مواقع التواصل الاجتماعي "لا تعكس الواقع باستمرار".

 

وأشار أنه ، قد درس "التاريخ الدولي" ، وتابع " صمود الأردن حالة تُدرس (...) ورؤية الأردن واضحة تجاه العديد من القضايا وعلى رأسها القضية الفلسطينية  ".

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202120141742908390319

الأردن يدرس ملف اللقاح الروسي لكورونا

1

ما حقيقة وجود مطاعيم كورونا مزوّرة بالاردن ؟

88

بيان صادر عن شركة مياه الاردن

320212162226580774303

بيان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

11202027215846752145730

الامن العام : قيمة هذه المخالفة 20 دينارا

3936736-1968130377

الأمير الحسين : أنا في الجيش لست وليا للعهد

أخبار متعلقة
220217102458471880554

ولي العهد يتحدث عن أهم المواضيع المحلية

1e7341e6-815d-4631-87b2-5fb1caaa0809

تساؤلات شعبية : هل سيُصدر أمر دفاع جديد لتأجيل الأقساط ؟

8ec82622-27cd-4772-955c-354a89186054

عمان تتزين بيومها بمناسبة مئوية الدولة الأردنية - فيديو

10201818152738768640996

موظفون حكوميون إلى التقاعد - اسماء

2202122174016496974062

الأردنيون ينقسمون حول الحظر الشامل الجمعة

220211420385567144478

الحظر الشامل الجمعة يسيطر على مواقع التواصل