ولي العهد ضاحكا : بفتح تلفوني بلاقي حالي يا خاطب أو متزوج

الوكيل الإخباري - في مقابلة مع سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، تطرق إلى حيثية تدل على عفويته وقربه من الآخرين ، حيث قال ضاحكا "مرات بفتح تلفوني بلاقي حالي يا خاطب أو متزوج " .

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جملة سموه خلال مقابلة مع التلفزيون الأردني، تدلّ على بساطته التي طالما لامست قلوب الأردنيين ، فأعطى المقابلة الرسمية ، نوعا من "الطرافة"، والبعد عن الجدية .

وقد تحدث ولي العهد ، عن أهم الأمور والقضايا على الساحة المحلية ، لافتا أن مواقع التواصل الاجتماعي "لا تعكس الواقع باستمرار".

وأشار أنه ، قد درس "التاريخ الدولي" ، وتابع " صمود الأردن حالة تُدرس (...) ورؤية الأردن واضحة تجاه العديد من القضايا وعلى رأسها القضية الفلسطينية ".

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