ولي العهد: ضرورة إعادة النظر في آليات تنفيذ برامج سلطة العقبة التي شابها أخطاء في السنوات الأخيرة - فيديو



الوكيل الاخباري - أكد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ضرورة التركيز على الميزة التنافسية للعقبة في مختلف القطاعات، لتعزيز مكانتها كوجهة سياحية واستثمارية، ولتكون نموذجا يحتذى به لباقي مناطق المملكة، وفقا للرؤى الملكية.



وشدد سموه، خلال ترؤسه اليوم الأربعاء اجتماعا في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اطلع خلاله على آليات تنفيذ خطة استراتيجية العقبة، على أهمية التركيز على توفير بيئة استثمارية محفزة، والاستجابة لمتطلبات السوق بمرونة، لضمان نجاح الخطة التي تتطلب تحديد مؤشرات أداء واضحة، ضمن جداول زمنية محددة.



ولفت سمو ولي العهد إلى ضرورة البناء على النجاح الذي تم تحقيقه بالعقبة في المراحل الأولى، وإعادة النظر في آليات تنفيذ برامج سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، التي شابها أخطاء في السنوات الأخيرة. وجرى، خلال الاجتماع الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، بحث السبل الكفيلة لتعزيز إقامة المشاريع الاستثمارية في المدينة، وإزالة العقبات التي تعترض بعض مساراتها، من خلال توحيد الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة.

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