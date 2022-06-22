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الأربعاء، 22-06-2022 03:58 م

ولي العهد عن زيارة الأمير محمد بن سلمان: سادتها روح المودة والإخاء

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الوكيل الإخباري - قال ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، أن زيارة ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان سادتها روح المودة والإخاء.

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ونشر ولي العهد الأمير الحسين صورا من الزيارة معلقا عليها: "زيارة أخي سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سادتها روح المودة والإخاء التي تعكس عمق العلاقات الوثيقة والتاريخية بين المملكة الأردنية الهاشمية وشقيقتها المملكة العربية السعودية".


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