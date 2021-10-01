ولي العهد للأردنيين : رفعتم معنوياتي بكلامكم الطيب

وجه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الشكر للشعب الأردني، على اطمئنانهم على صحته عقب ثبوت إصابته بفيروس كورونا، قائلا: "ألف شكر... رفعتم معنوياتي بكلامكم الطيب".

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ولفت سموه، في اتصال هاتفي ضمن نشرة السادسة على قناة المملكة، الجمعة، إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله بأفضل حال، ونتائج فحوصاتهما الأخيرة كانت سلبية.



وأشار ولي العهد، إلى أنه برغم إصابته وشعوره بالارهاق إلا أنه لم يواجه أعراضا خطرة، كونه قد تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا مطلع العام الحالي، مشدداً سموه على ضرورة إقبال الفئات كافة على تلقي اللقاح، خاصة الشباب.



وقال سموه، إن الحل الأمثل لمواجهة الجائحة وتجنب الإغلاقات يتمثل في زيادة الإقبال على تلقي اللقاحات.



وأعلن الديوان الملكي الهاشمي، أنه بعد إجراء سمو الأمير حسين، الفحص الروتيني المعتمد حسب التعليمات الصحية المتبعة في الديوان الملكي الهاشمي، أظهرت النتيجة الاثنين إصابته بفيروس كورونا.

