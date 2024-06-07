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الجمعة، 07-06-2024 08:09 م

ولي العهد لنشامى المنتخب: شكرا لكم بحجم ما أسعدتمونا

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الوكيل الإخباري - شكر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، نجوم المنتخب الوطني، بعد تهنئتهم له بالترفيع إلى رتبة رائد خلال مباراة النشامى مع منتخب طاجيكستان، والتي انتهت بفوز رفاق موسى التعمري ويزن النعيمات بثلاثية نظيفة.اضافة اعلان


وشارك سمو ولي العهد، فيديو لاحتفال النشامى بعد تسجيلهم هدفًا وقد ركضوا باتجاه المنصة التي كان جالسًا عليها ووضعوا أيديهم على الأكتاف وأدوا التحية العسكرية، إشارة لتهنئتهم بترفيع سموه إلى رتبة رائد في القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.

وكتب سموه على المنشور، شكرًا لكم "شكرًا لكم بحجم ما أسعدتمونا"

 




 

 


 

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