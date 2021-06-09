ولي العهد: نعم القائد الذي حملَ راية الأجداد

الوكيل الإخباري - هنأ سمو ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بعيد الجلوس الملكي الثاني والعشرين.

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وقال سموه في تدوينة له عبر حسابه بإنستغرام، اليوم الأربعاء ،" الحِملُ الذي عليه، منذ توليه العرش، لم يكن سهلًا، فكان نعم القائد الذي حملَ راية الأجداد، وحافظَ عليها، أباً لكلّ الأردنيين. هذا ما شهدته وأشهده في كلّ يوم. حماك الله سيّدنا ".



و يحتفل الأردنيون الأربعاء، بعيد الجلوس الملكي الثاني والعشرين، الذي يتزامن مع مرور 100 عام على تأسيس الدولة الأردنية، والتي تحققت خلالها إنجازات تنموية على جميع المستويات رغم جميع التحديات التي مرّ بها خلال قرن.