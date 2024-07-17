ولي العهد والأميرة رجوة يزوران شركة أردنية متخصصة في المحتوى الرقمي الهادف

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- زار نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأميرة رجوة الحسين، اليوم الأربعاء، مقر شركة "ديجيتيلز Digitales "الأردنية المتخصصة في الإنتاج الفني للرسوم المتحركة وصناعة المحتوى الرقمي الهادف.واستمع سموهما إلى إيجاز قدمه مؤسسا الشركة شادي شرايحة وسنثيا مدانات حول مشاريع الشركة وحملاتها ومنهجية عملها، إذ أشارا إلى أن الشركة تعمل على إنتاج محتوى يساهم في معالجة قضايا اجتماعية تعنى بالأطفال والأسرة والصحة النفسية.وبين شرايحة أن المحتوى الذي تعده الشركة مبني على مراجع وأبحاث علمية، وبتنسيق مباشر مع خبراء وأخصائيين نفسيين وتربويين وكتاب وفنانين من داخل الأردن وخارجه، لضمان إيصال رسالة هادفة للمتلقي بقالب جذاب.وبحسب شرايحة، أنتجت الشركة عددا من المشاريع الإبداعية، منها فيلم "سليم" الذي نال 8 جوائز وتم عرضه في 14 مهرجانا دوليا، وهو أول فيلم رسوم متحركة أردني طويل.وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قد أنعم على فريق عمل فيلم "سليم" بوسام جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الثالثة خلال حفل عيد الاستقلال الثامن والسبعين هذا العام.فيما أشارت مدانات إلى أن الشركة أطلقت منصة "أمل" للأطفال، التي تهدف إلى دعم وعلاج الأطفال الذين تعرضوا لصدمات نفسية، وأنتجت مشروع "حياة عيلتنا" العائلي الترفيهي الشامل الذي يتناول موضوعات تربوية معاصرة ويبث على منصات الشركة الرقمية، كما يضم مسلسل "عيلة أبو سند" الكوميدي والحائز على عدة جوائز.وبحسب مدانات، بادرت الشركة بإطلاق عدد من الحملات حول موضوعات مثل تشجيع السياحة الداخلية، والتكافل الاجتماعي، والتوعية الصحية.