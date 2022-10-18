ولي العهد وخطيبته رجوة آل سيف والأمير الحسن بالعهدة الملكية - فيديو

الوكيل الاخباري -اصطحب سمو الأمير الحسن بن طلال، وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، الآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، اليوم الثلاثاء، بجولة في جناح مقتنيات جلالة الملك المؤسس عبد الله الأول، ومكتب جلالة الملك الحسين، طيب الله ثراهما، في العهدة الملكية بالديوان الملكي الهاشمي.



وتروي المعروضات المتنوعة في العهدة الملكية، تاريخ العائلة الهاشمية، منذ الشريف الحسين بن علي، وحتى نهاية حقبة جلالة الملك الحسين، طيب الله ثراهما.



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