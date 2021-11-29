ولي العهد يبحث مع أمير قطر زيادة فرص تشغيل الكفاءات الأردنية في قطر - صور

الوكيل الاخباري - التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في الدوحة اليوم الاثنين، سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

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ونقل سمو ولي العهد، خلال اللقاء الذي عقد في الديوان الأميري القطري، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني لأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وتمنياته للشقيقة قطر وشعبها العزيز دوام التقدم والازدهار.



وحمّل أمير دولة قطر، سمو ولي العهد تحياته لجلالة الملك، مثمناً جهود جلالته في ترسيخ العلاقات الأردنية القطرية.



ولفت سمو ولي العهد إلى أهمية الشراكة بين البلدين في العديد من القطاعات الحيوية، مشيراً إلى اهتمام الأردن في تعزيز التعاون مع قطر في المجالات كافة، بخاصة الاقتصادية والسياحية.



وبحث سمو ولي العهد زيادة فرص تشغيل الكفاءات الأردنية في قطر، كما أعرب عن اعتزازه بالطلبة القطريين الدارسين في الجامعات الأردنية، الذين هم بين أهلهم.



وأشاد سموه بالتقدم الذي تحققه قطر في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بإقامة الفعاليات الرياضية العربية والعالمية.



وعبر سموه عن فخره بإقامة بطولة كأس العالم لأول مرة في دولة عربية شقيقة، مؤكداً أهمية البطولة في تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما في مجال الاستثمار بالقطاع السياحي.



من جهته، أعرب سمو أمير دولة قطر، خلال اللقاء الذي حضره نائب أمير دولة قطر سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، عن تطلّعه لتكثيف التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتحقيق التكامل الاقتصادي، لافتا إلى المواقف المشتركة للبلدين حيال مختلف القضايا والتطورات.



وحضر اللقاء وزير السياحة والآثار نايف الفايز، ووزير الاستثمار المهندس خيري عمرو، والسفير الأردني في قطر زيد اللوزي، ومدير مكتب سمو ولي العهد، مصطفى خليفة، وعدد من كبار المسؤولين القطريين.













