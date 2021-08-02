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الإثنين، 02-08-2021 11:28 م

ولي العهد يتابع تمرين صقور الهواشم الليلي

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الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، تابع سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في أحد ميادين التدريب، اليوم الاثنين، تمرين "صقور الهواشم" الليلي، ضمن فعاليات تخريج "دورة الطيران التعبوي المتقدم/10".اضافة اعلان


وكان في استقبال سموه لدى وصوله، رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وكبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

واستمع سمو ولي العهد في بداية التمرين، إلى إيجاز قدمه قائد قاعدة الملك عبدالله الثاني الجوية، حول مراحل التمرين، الذي يهدف إلى رفع مستوى الكفاءة التدريبية لدى طياري ومآمير النقل الجوي في سلاح الجو الملكي.

 




 

 


 

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