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الثلاثاء، 28-09-2021 02:08 م

ولي العهد يتصدر تويتر في المملكة

ولي العهد


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #ولي_العهد و #حمى_الله_الحسين عبر منصة تويتر اليوم الثلاثاء في المملكة إثر الإعلان عن إصابة صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بفيروس كورونا يوم أمس.

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ودعا النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري " بالشفاء العاجل لولي العهد متمنين له الصحة والعافية .


وكان قد أعلن الديوان الملكي الهاشمي أنه بعد إجراء صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد المعظم، الفحص الروتيني المعتمد حسب التعليمات الصحية المتبعة في الديوان الملكي الهاشمي، أظهرت النتيجة مساء الاثنين إصابته بفيروس كورونا.

 

 


 




 

 


 

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