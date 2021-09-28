ولي العهد يتصدر تويتر في المملكة

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #ولي_العهد و #حمى_الله_الحسين عبر منصة تويتر اليوم الثلاثاء في المملكة إثر الإعلان عن إصابة صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بفيروس كورونا يوم أمس.

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ودعا النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري " بالشفاء العاجل لولي العهد متمنين له الصحة والعافية .



وكان قد أعلن الديوان الملكي الهاشمي أنه بعد إجراء صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد المعظم، الفحص الروتيني المعتمد حسب التعليمات الصحية المتبعة في الديوان الملكي الهاشمي، أظهرت النتيجة مساء الاثنين إصابته بفيروس كورونا.

أسأل الله العلي القدير أن يكلأ سمو وليٌ العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني المعظم برعايته وأن يمنّ عليه بالشفاء العاجل، وأن يحمي وطننا وشعبنا العزيز في ظل مليكنا المفدى حفظه الله. pic.twitter.com/rMURASZKR3 September 27, 2021

اللهمّ إنّي أسألك بأسمائك الحُسنى وصفاتك العُلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء أن تمنّ بالشفاء العاجل على الفارس الهاشمي سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ⁧ #ولي_العهد ⁩ العهد، وأن تلبسه يا الله لباس الصحة والعافية. إنك يا ربِ سميع مُجيب. pic.twitter.com/555O4OqqLF September 28, 2021