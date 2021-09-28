ولي العهد يتصدر تويتر في المملكة

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #ولي_العهد و #حمى_الله_الحسين عبر منصة تويتر اليوم الثلاثاء في المملكة إثر الإعلان عن إصابة صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بفيروس كورونا يوم أمس.
ودعا النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري " بالشفاء العاجل لولي العهد متمنين له الصحة والعافية .
وكان قد أعلن الديوان الملكي الهاشمي أنه بعد إجراء صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد المعظم، الفحص الروتيني المعتمد حسب التعليمات الصحية المتبعة في الديوان الملكي الهاشمي، أظهرت النتيجة مساء الاثنين إصابته بفيروس كورونا.
أسأل الله العلي القدير أن يكلأ سمو وليٌ العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني المعظم برعايته وأن يمنّ عليه بالشفاء العاجل، وأن يحمي وطننا وشعبنا العزيز في ظل مليكنا المفدى حفظه الله. pic.twitter.com/rMURASZKR3— د. يوسف الشواربه (@YousefShawarbeh) September 27, 2021
اللهمّ اشفه اللهمّ اشفه اللهمّ اشفه، اللهمّ آمين. #حمى_الله_الحسين pic.twitter.com/jpYKvblRf8— مجد (@majd_4_1992) September 27, 2021
الف لا بأس عليك اميرنا الغالي #حمى_الله_الحسين pic.twitter.com/HoBN0If6fC— Rakan Al-Maani (@RakanMaanii) September 27, 2021
الف سلامه عليك يا اميرنا المحبوب. #حمى_الله_الحسين pic.twitter.com/qE3Tvvo2gW— majed (@majed_abo_saker) September 27, 2021
اللهم امده بثوب الصحه والعافيه #حمى_الله_الحسين pic.twitter.com/lMcgTmbiSR— Lana (@Lana07191301) September 27, 2021
يا رب العالمين انت القدير على كل شيء— Zenab (@Zenab900) September 27, 2021
شافه وعافه #حمى_الله_الحسين pic.twitter.com/2GBD8fJYUp
اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما #حمى_الله_الحسين pic.twitter.com/l5HO5fddjA— Arwahani (@Arwahani16565) September 27, 2021
الف سلامة عليك يا أميرنا الغالي حفظكم الله ورعاكم من كل شر #حمى_الله_الحسين pic.twitter.com/MjvH54Y1QR— 🇯🇴نور🇯🇴 (@nooralasamr) September 27, 2021
ألف سلامة سيدي ما عقلبك شر ♥️ #حمى_الله_الحسين pic.twitter.com/xJwvToXWgy— Adham_962 (@Adham_962) September 27, 2021
اللهمّ إنّي أسألك بأسمائك الحُسنى وصفاتك العُلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء أن تمنّ بالشفاء العاجل على الفارس الهاشمي سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني #ولي_العهد العهد، وأن تلبسه يا الله لباس الصحة والعافية. إنك يا ربِ سميع مُجيب. pic.twitter.com/555O4OqqLF— Eng- Mohamed Al-abadi (@mohammedZaed97) September 28, 2021
ندعوا الله عز وجل أن يكتب الشفاء التام لصاحب السمو الملكي الأمير الحسين أبن عبدالله الثاني المعظم/#ولي_العهد وأن يحفظه سندًا وذخرًا لجلالة سيدنا وللوطن pic.twitter.com/qy5FramP6R— سـامـي الدهـامشـة (@Samealdhamshh) September 28, 2021