ولي العهد يتصدر تويتر

الوكيل الإخباري - خاص - تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي مع مقابلة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ،مساء أمس الجمعة.



وتداول النشطاء وسم #ولي- العهد الذي تصدر قائمة الترند على منصة تويتر٫ معبرين عن مدى سعادتهم بحديث سمو ولي العهد.



ونشر النشطاء جملة ولي العهد عندما قال " في الجيش أنا لست ولياً للعهد ،أنا ملازم أول شأني شأن بقية الضباط ".



وكان سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد قد أجرى لقاءً على شاشة التلفزيون الأردني بمناسبة ذكرى تعريب قيادة الجيش العربي.

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الله يحفظك ويطول بعمرك سمو ولي العهد. — Mazen Alagarma (@AlagarmaMazen) March 5, 2021

سيد الشباب في تواضعك يدعو لك الكبير والصغير بحمى الرحمن وفقك الله #حديث_الحسين March 5, 2021



كم كنت رائعا ..

شبلا اردنيا هاشميا خرج علينا اليوم ببضع دقائق اختصر فيها حديث سنوات .

سمو pic.twitter.com/tnZvKgLDYE هذا الشبل من ذاك الاسد ..كم كنت رائعا ..شبلا اردنيا هاشميا خرج علينا اليوم ببضع دقائق اختصر فيها حديث سنوات .سمو #ولي_العهد طاقه ايجابيه تُدرس . #حديث_الحسين March 5, 2021

pic.twitter.com/12owqgOHET سمو الامير يعرف بنفسه على انه ضابط في الجيش الاردني ولا يقدم نفسه على انه ولي للعهد هنا يتمثل تواضع الهاشمييون #حديث_الحسين March 5, 2021



