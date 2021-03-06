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ولي العهد يتصدر تويتر

السبت، 06-03-2021 10:37 ص

ولي العهد يتصدر تويتر

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أرشيفية - سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني


الوكيل الإخباري - خاص - تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي مع مقابلة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ،مساء أمس الجمعة.

وتداول النشطاء وسم #ولي- العهد الذي تصدر قائمة الترند على منصة تويتر٫ معبرين عن مدى سعادتهم بحديث سمو ولي العهد.

ونشر النشطاء جملة ولي العهد عندما قال " في الجيش أنا لست ولياً للعهد ،أنا ملازم أول شأني شأن بقية الضباط ".

وكان سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد قد أجرى لقاءً على شاشة التلفزيون الأردني بمناسبة ذكرى تعريب قيادة الجيش العربي.

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