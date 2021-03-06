ولي العهد يتصدر تويتر

الوكيل الإخباري - خاص - تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي مع مقابلة سمو الأمير الحسين بن
عبدالله الثاني ،مساء أمس الجمعة.
وتداول النشطاء وسم #ولي- العهد الذي تصدر قائمة الترند على منصة تويتر٫ معبرين عن مدى سعادتهم بحديث سمو ولي العهد.
ونشر النشطاء جملة ولي العهد عندما قال " في الجيش أنا لست ولياً للعهد ،أنا ملازم أول شأني شأن بقية الضباط ".
وكان سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد قد أجرى لقاءً على شاشة التلفزيون الأردني بمناسبة ذكرى تعريب قيادة الجيش العربي.
الله يحفظك ويطول بعمرك سمو ولي العهد.— Mazen Alagarma (@AlagarmaMazen) March 5, 2021
عَلى قَدرِ أَهلِ العَزمِ تَأتي العَزائِمُ— Sanad Soubar (@sanad_soubar) March 5, 2021
وَتَأتي عَلى قَدرِ الكِرامِ المَكارِمُ#حديث_الحسين pic.twitter.com/sRbjg1W4NS
اميرنا المحبوب حماك الله #حديث_الحسين pic.twitter.com/SjOGijOu45— A҉y҉a҉ (@aya_7989) March 5, 2021
سيد الشباب في تواضعك يدعو لك الكبير والصغير بحمى الرحمن وفقك الله #حديث_الحسين— Aseel Khaled (@AseelKhaled1989) March 5, 2021
هذا الشبل من ذاك الاسد ..— محمد راكان القداح (@mqadda7) March 5, 2021
كم كنت رائعا ..
شبلا اردنيا هاشميا خرج علينا اليوم ببضع دقائق اختصر فيها حديث سنوات .
سمو #ولي_العهد طاقه ايجابيه تُدرس .#حديث_الحسين pic.twitter.com/tnZvKgLDYE
سمو الامير يعرف بنفسه على انه ضابط في الجيش الاردني ولا يقدم نفسه على انه ولي للعهد هنا يتمثل تواضع الهاشمييون#حديث_الحسين pic.twitter.com/12owqgOHET— Odai Mawajdeh (@OdaiMawajdeh) March 5, 2021