الإثنين 06-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

السير تتعامل مع حافلة عالقة على مسرب جسر النشا في عمان

وزارة التنمية تصدر تقريرها لشهر أيار الماضي

الحاج توفيق يطالب بتأجيل القروض 3 أشهر لتنشيط الحركة التجارية

حماية المستهلك: أسعار الدجاج في الأردن أعلى من تركيا والسعودية ومصر

الخصاونة: لدينا بنى تحتية تقترب من مثيلاتها في الدول المتقدمة

المطاعم: رفعنا للصناعة والتجارة قائمة بأسعار معدلة لبعض الوجبات السريعة

سماع دوي انفجار قوي يهز بيروت

الهند تحاول إحتواء غضب عارم من تصريحات مسيئة للإسلام

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الصناعة والتجارة تتابع ملاحظات بقيام بعض المطاحن بالمتاجرة بالأعلاف والطحين

الإثنين، 06-06-2022 12:32 م

ولي العهد يحضر جانبا من جلسات إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي

ولي


الوكيل الإخباري - حضر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الاثنين، جانبا من الجلسات الحوارية ضمن إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي.
يرعى جلالة الملك عبدالله الثاني، الاثنين، إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، المنبثقة عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي، بتوجيهات ملكية.

اضافة اعلان


وجاءت مخرجات الورشة بعد مناقشات شارك فيها أكثر من 500 من المتخصصين والمعنيّين والخبراء، وممثلين عن القطاعين العام والخاص، والبرلمان، ومؤسسات المجتمع المدني يمثلون 17 قطاعا حيويا من مكونات الاقتصاد الوطني، على مدى شهور عدة.


وأطلق،الاثنين، الموقع الإلكتروني الرسمي للرؤية، التي انبثقت عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي، بتوجيهات ملكية.


وقبل إطلاق الرؤية بحضور جلالة الملك، عقدت 8 جلسات حوارية للحديث عن المحركات الرئيسية للرؤية، تغطي 35 مـن القطاعات الرئيسـة والفرعيـة التي تتضمـن أكثـر مـن 366 مبـادرة.


والرؤية التي تطلق في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، تأتي في سياق التحديث الشامل للمسارات السياسية والاقتصادية والإدارية.
وستكون هذه الرؤية خريطة طريق محكمة للسنوات المقبلة، تضمن إطلاق الإمكانات، لتحقيق النمو الشامل المستدام، الذي يكفل مضاعفة فرص العمل المتاحة لأبناء الوطن وبناته، وتوسيع الطبقة الوسطى ورفع مستوى المعيشة لضمان نوعية حياة أفضل للمواطن.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
52022319045368921414

السير تتعامل مع حافلة عالقة على مسرب جسر النشا في عمان

1654507867653

مدير الهيئة الهاشمية يعود مصابي واجب مالي

M63A9029

الخدمة المدنية يصمم نظاما إلكترونيا للرقابة الداخلية

5202230101213492958811

وزارة التنمية تصدر تقريرها لشهر أيار الماضي

o1p6jHIKsC1yX534l6fZwBMH2P7XxG1IDwbs8rRM

تشديد العقوبة بحق مكرر للسرقة إلى 6 سنوات

2

الحاج توفيق يطالب بتأجيل القروض 3 أشهر لتنشيط الحركة التجارية

أخبار متعلقة
فرص عمل

توفير أكثر من مليون فرصة عمل بحلول 2033 هدف رئيسي للتحديث الاقتصادي

w

ولي العهد يقدم واجب العزاء لأهل الشهيد علي الجوابرة في اربد

fffff

الأمير الحسين ينعى جده بكلمات مؤثرة - صورة

وووو

رئيس ديوان المحاسبة يعزي بوفاة والد الملكة

2

ولي العهد: في حضرة الملك - صور

w

ولي العهد يفتتح المرحلة الأولى لمشروع مصنع ألبسة في العقبة