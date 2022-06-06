ولي العهد يحضر جانبا من جلسات إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي

الوكيل الإخباري - حضر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الاثنين، جانبا من الجلسات الحوارية ضمن إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي.

يرعى جلالة الملك عبدالله الثاني، الاثنين، إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، المنبثقة عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي، بتوجيهات ملكية.

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وجاءت مخرجات الورشة بعد مناقشات شارك فيها أكثر من 500 من المتخصصين والمعنيّين والخبراء، وممثلين عن القطاعين العام والخاص، والبرلمان، ومؤسسات المجتمع المدني يمثلون 17 قطاعا حيويا من مكونات الاقتصاد الوطني، على مدى شهور عدة.



وأطلق،الاثنين، الموقع الإلكتروني الرسمي للرؤية، التي انبثقت عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي، بتوجيهات ملكية.



وقبل إطلاق الرؤية بحضور جلالة الملك، عقدت 8 جلسات حوارية للحديث عن المحركات الرئيسية للرؤية، تغطي 35 مـن القطاعات الرئيسـة والفرعيـة التي تتضمـن أكثـر مـن 366 مبـادرة.



والرؤية التي تطلق في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، تأتي في سياق التحديث الشامل للمسارات السياسية والاقتصادية والإدارية.

وستكون هذه الرؤية خريطة طريق محكمة للسنوات المقبلة، تضمن إطلاق الإمكانات، لتحقيق النمو الشامل المستدام، الذي يكفل مضاعفة فرص العمل المتاحة لأبناء الوطن وبناته، وتوسيع الطبقة الوسطى ورفع مستوى المعيشة لضمان نوعية حياة أفضل للمواطن.



