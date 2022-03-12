السبت 12-03-2022
الوكيل الاخباري

الدفاعات الروسية تسقط مروحية أوكرانية و3 مسيرات

وزارة الخارجية: انقطاع الاتصال بين أردنيين وأفراد عائلاتهم في ماريوبول

فرنسا تعتزم فرض عقوبات جديدة ضد روسيا بعد رفض بوتين مطالب ماكرون

أوكرانيا: مستعدون للتفاوض وليس للاستسلام

الخطوط التركية تلغي 437 رحلة جوية بسبب الثلوج

الجمارك تحبط تهريب كميات من المخدرات بجمرك جابر

مدير المؤسسة المدنية لـ"الوكيل": حددنا كميات السلع للمواطنين من باب التحوط وأسعارنا ثابتة ومخزوننا آمن

ورشة عن اللجان الإدارية المؤقتة بالمراكز الشبابية بإربد

الخارجية تدرس إعادة 50 أردنيا من دول جوار أوكرانيا

ورشة توعوية حول الصحة والغذاء بعجلون

السبت، 12-03-2022 07:01 م

ولي العهد يحضر جانبا من جلسة قطاع السياحة ضمن ورشة العمل الاقتصادية

ee


 الوكيل الاخباري - حضر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم السبت، جانبا من الجلسة التفاعلية لقطاع السياحة، ضمن الجولة الثالثة لورشة العمل الاقتصادية الوطنية المنعقدة في الديوان الملكي الهاشمي تحت عنوان "الانتقال نحو المستقبل: تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد".

واستمع سمو ولي العهد من المشاركين في الجلسة إلى شرح حول أولويات المرحلة القادمة لقطاع السياحة، ورؤيتهم فيما يتعلق بالنهوض بالقطاع، كونه من أكثر القطاعات تضررا بسبب جائحة كورونا.

ولفت سموه إلى أهمية إبراز مواطن القوة التي يتمتع بها الأردن سياحيا، خصوصا في مجالات التراث والثقافة، والسياحة العلاجية، والسياحة البيئية، وسياحة المغامرات، والسياحة بقصد الترفيه، والسياحة الدينية.

وأكد سمو ولي العهد أهمية الانتقال من المرحلة النظرية من النقاشات المتصلة بقطاع السياحة إلى التطبيق الفعلي للتوصيات على أرض الواقع، ليلمس المواطن أثرها.

كما استمع سموه إلى ملخص عن الموضوعات التي تناولتها جلسات قطاع السياحة ضمن الورشة، إذ أشار المشاركون إلى التحديات التي تواجه القطاع، إضافة إلى الإجراءات السريعة التي تستطيع الحكومة اتخاذها للنهوض بواقع السياحة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
622cdd21c317d

وزارة الخارجية: انقطاع الاتصال بين أردنيين وأفراد عائلاتهم في ماريوبول

1647109433128

الجمارك تحبط تهريب كميات من المخدرات بجمرك جابر

140069_4_1580380177

مدير المؤسسة المدنية لـ"الوكيل": حددنا كميات السلع للمواطنين من باب التحوط وأسعارنا ثابتة ومخزوننا آمن

32022921522731416414

ورشة عن اللجان الإدارية المؤقتة بالمراكز الشبابية بإربد

Image2_3202211162237334589425

الخارجية تدرس إعادة 50 أردنيا من دول جوار أوكرانيا

320221117224615505702

ورشة توعوية حول الصحة والغذاء بعجلون

أخبار متعلقة
444

شؤون المرأة تحتفي بإرث الراحلة أسمى خضر في يوم المرأة العالمي

33-1-1736x1157

الملك يؤكد دور الملكية الأردنية في تعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحية

الملك ٢

الملك يتابع أعمال الجولة الثانية من ورشة العمل الاقتصادية الوطنية

32022213330353913117

نحو 12 ألف زائر لمحافظة مأدبا الشهر الماضي

e

امين عام الشباب يؤكد اهمية دور المراكز في تنمية مهارات الشباب

2202228184650192710099

الاوبئة لـ الوكيل : حزمة اجراءات تخفيفية جديدة قادمة