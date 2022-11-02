ولي العهد يحضر مأدبة عشاء أقامها الرئيس الجزائري بمناسبة انعقاد القمة العربية

الوكيل الإخباري - حضر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد أمس الثلاثاء، مأدبة العشاء الرسمية التي أقامها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على شرف قادة الدول ورؤساء الوفود بمناسبة انعقاد القمة العربية، والذكرى الـ ٦٨ للثورة الجزائرية.

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ووصل ولي العهد إلى الجزائر؛ لترؤس وفد الأردن إلى القمة العربية الـ31، مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني.



وسيلقي ولي العهد كلمة الأردن في جلستها المخصصة لكلمات رؤساء الوفود الأربعاء.



وانطلقت، مساء الثلاثاء، أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الدورة الـ31، بحضور القادة العرب، في أول قمة عربية من 3 سنوات.

