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الأربعاء، 23-02-2022 06:16 م

ولي العهد يدعو الشباب للتوجه إلى التدريب المهني والتقني لدخول سوق العمل

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الوكيل الاخباري - أكد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، أهمية مشاركة الجميع في انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية المُقبلة، بخاصة الشباب.

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ولفت سموه، خلال لقائه الأربعاء، عدداً من الناشطين الشباب والشابات في محافظة الزرقاء من مختلف القطاعات، إلى أهمية اختيار المترشح على أساس الكفاءة والجدارة.


ونوه سمو ولي العهد إلى أهمية التوجه نحو التدريب المهني والتقني لدخول سوق العمل، مشيراً إلى وجود خطة استراتيجية متكاملة بهذا المجال من خلال تطوير المناهج والارتقاء بمستوى البرامج المقدمة.


واستمع سموه إلى تجارب الشباب والشابات في عدد من المجالات المتعلقة بالتنمية المجتمعية، وتمكين الشباب، والتوعيّة القانونية في المجتمع، وتشجيع المشاركة السياسية من خلال الانخراط في الأحزاب، وتشجيع ثقافة الحوار البناء من خلال المناظرات، والعمل التطوعي والخيري، وخدمة المجتمع، والتوعية الصحية.

 




 

 


 

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