ولي العهد يرعى حفل تخريج دورة القيادات الأمنية المستقبلية

الوكيل الاخباري - رعى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الاثنين، حفل تخريج دورة القيادات الأمنية المستقبلية الواعدة في مديرية الأمن العام.



ونقل سمو ولي العهد، خلال الحفل الذي أقيم في مدينة الملك عبدالله الثاني التدريبية، تحيات جلالة القائد الأعلى لجميع مرتبات الأمن العام، مؤكداً حرص جلالته على رفع مستوى الخدمات الأمنية وتطبيق أفضل الممارسات بفاعلية وكفاءة.

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