ولي العهد يرقص "الدحية" ويشعل مواقع التواصل- فيديو

الوكيل الإخباري- أشعلت رقصة "الدحية" التي أداها ولي العهد سمو الأمير الحسين، خلال حفل "القرا" الذي أقيم أمس الأربعاء بالديوان الملكي الهاشمي، مواقع التواصل الاجتماعي.



واعتبر الناشطون عبر "تويتر" أن رقصة "الدحية" هي فخر التراث الأردني، وهي "بصمة أردنية" في حفل الزفاف الذي يجري بالكامل وفق تقاليد عريقة.



و"الدحية" كما يطلق عليها أهل شبه الجزيرة العربية هي رقصة بدوية في الأردن ومنطقة النقب من فلسطين وشمال المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج وبوادي سوريا والعراق وحوران وشبه جزيرة سيناء. وكانت الدحية قديما تؤدى قبل الحروب لإثارة الحماسة بين أفراد القبيلة، وعند نهاية المعارك قديما يصفون خلالها المعركة وما دار بها من بطولات، أما الآن فهي تمارس في مناسبات الأعراس والأعياد وغيرها، وتجمع بين فن الشعر والرقص والأهازيج.



وكان جلالة الملك عبدالله الثاني أولم أمس الأربعاء في مضارب بني هاشم بالديوان الملكي الهاشمي لأكثر من 4 آلاف ضيف بمناسبة زفاف ولي العهد.

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