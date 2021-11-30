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الثلاثاء، 30-11-2021 04:37 م

ولي العهد يزور مركز القيادة الوطني في الدوحة - صور

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ولي العهد يزور مركز القيادة الوطني في الدوحة


الوكيل الاخباري - زار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الثلاثاء، مركز القيادة الوطني في العاصمة القطرية الدوحة.

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ورافق سمو ولي العهد، الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني مساعد رئيس لجنة عمليات أمن وسلامة بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 – القائد العملياتي للبطولة.


واستمع سموه إلى شرح حول أبرز المهام والأعمال التي يقوم بها المركز، والأنظمة التكنولوجية المستخدمة، كما اطلع على استعدادات المركز ومساهمته في تأمين بطولة كأس العرب فيفا قطر 2021، وبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.


وكان برفقة سموه، في الزيارة، السفير الأردني في قطر زيد اللوزي، ومدير مكتب سمو ولي العهد، مصطفى خليفة.

 




 




 

 


 

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