الثلاثاء 20-12-2022
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التعامل مع 1337 حالة اسعافية خلال 24 ساعة
ولي العهد يستقبل ماكرون لدى وصوله المملكة
ولي العهد يستقبل الرئيس المصري لدى وصوله المملكة
ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الوزراء الكويتي لدى وصوله المملكة
أخبار الشركات
أخبار الشركات
" البوتاس العربية " تنعى شهداء الوطن والواجب
سامسونج للإلكترونيات تعلن عن الفائز بأول بطولة Space Cup لكرة القدم على منصة Roblox في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
هيونداي توفر النقل المستدام لكأس العالم قطر 2022 من خلال حافلات اليك سيتي، ويونيفرس، وكاونتي
سامسونج تقوم بتخريج ست وعشرين طالباً من برنامج مبادرة Samsung Innovation Campus
كورونا
كورونا
القصر الملكي في تايلاند يعلن إصابة الملك والملكة بكورونا
هل سلبك 'فيروس كورونا' حاسة الشم أو الذوق؟ .. هذا قد يكون مؤشرا إيجابيا