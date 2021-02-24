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الأربعاء، 24-02-2021 06:48 م

ولي العهد يشارك بتمرين تعبوي نفذته كتيبة الأمير الحسين بن عبدالله الآلية

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الوكيل الاخباري - نفذت احدى سرايا كتيبة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الآلية/1 الملكية (أم الجيش) التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى، بمشاركة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الذي التحق للخدمة فيها أخيرا كقائد فصيل مشاه آلي، اليوم الأربعاء، تمريناً تعبوياً، بحضور قائد المنطقة العسكرية الوسطى.
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واستمع قائد المنطقة إلى إيجاز قدمه قائد لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي /40 وقائد الكتيبة عن التمرين الذي بُني على فرضيات تحاكي السيناريوهات المتوقعة، بهدف تدريب المشاركين على مختلف المستويات على التخطيط وآلية التنفيذ وصولاً للأهداف المرجوة.

واشتمل التمرين على هجوم مدبر لسرية مشاه آلية وقسم هاون ورمايات للقناصين من مختلف المسافات ورماية قذائف صاروخية الدفع “ار بي جي”، الذي أظهر فيه المشاركون المستوى المتميز والكفاءة العالية والاحترافية في تنفيذ الواجبات المناطة بهم والمعنويات العالية التي يتمتعون بها.

ويأتي هذا التمرين الذي حضره عدد من ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ضمن البرامج التدريبية السنوية التي تنفذها القوات المسلحة وصولاً إلى أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية والاستعداد القتالي لدى منتسبيها.

 




 

 


 

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