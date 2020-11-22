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الأحد، 22-11-2020 06:15 م

ولي العهد يشارك في الجلسة الختامية لقمة قادة دول مجموعة العشرين

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الوكيل الاخباري - مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، شارك سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الأحد، في الجلسة الختامية لقمة قادة دول مجموعة العشرين التي عقدتها المملكة العربية السعودية افتراضياً.
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وكان جلالة الملك ألقى كلمة خلال مشاركته يوم أمس السبت في القمة كضيف شرف، تلبية لدعوة من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وركز جدول أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين التي ترأستها المملكة العربية السعودية هذا العام، على سبل تجاوز أزمة جائحة كورونا، ومجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عنها، وإيجاد طرق لاستعادة النمو وبناء مستقبل أفضل.

وتضم مجموعة العشرين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وكندا والمكسيك والبرازيل والأرجنتين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وجنوب أفريقيا وروسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا وأستراليا والاتحاد الأوروبي.

 




 

 


 

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