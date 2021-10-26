ولي العهد يشارك في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر -صور

الوكيل الإخباري - نشر ولي العهد الحسين بن عبدالله الثاني منشور عبر انستقرام من خلال مشاركته في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي نظمتها المملكة العربية السعودية الشقيقة.

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وعلق على الصور بحسب رصد " الوكيل الإخباري" أن "خلال مشاركتي في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي نظمتها المملكة العربية السعودية الشقيقة، بجهود مباركة من أخي العزيز سمو الأمير محمد بن سلمان وجاءت مشاركة الأردن فيها قبيل مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2021 الذي سيشارك فيه جلالة الملك في غلاسكو لتسليط الضوء على جهود الأردن في التصدي للتغير المناخي للتخفيف من تبعات هذه الظاهرة ".