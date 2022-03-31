ولي العهد يطلع على سير عمل اليوم الختامي للأسبوع الطبي المجاني في معان

الوكيل الاخباري - اطلع سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الخميس، على سير عمل اليوم الختامي للأسبوع الطبي المجاني في محافظة معان، الذي تنفذه مؤسسة ولي العهد بالتعاون مع وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية.



ويوفر الأسبوع الطبي المجاني، الذي يعقد في مركز صحي معان الشامل، 9 عيادات اختصاص شملت تخصصات باطنية القلب، والجهاز الهضمي، والسكري والغدد الصماء، وباطنيّة الأعصاب، وجراحة الشرايين والأوعية الدموية، والجهاز الهضمي للأطفال، وأعصاب الأطفال، والجلديّة.



كما يغطي تكاليف الفحوصات المخبريّة، والأشعة، والأدوية، ويتيح الخدمات التشخصية والعلاجية، إضافة إلى إرفاق الوصفات العلاجية للأمراض المزمنة ضمن برنامج "حكيم"، لضمان استمراريّة تقديم الأدوية للمرضى.

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