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الجمعة، 02-04-2021 01:43 م

ولي العهد يعزي عشيرة الجازي وقبيلة الحويطات

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الوكيل الاخباري - قدّم سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، التعازي والمواساة لعشيرة الجازي وقبيلة الحويطات ، بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ فهد بن حمد الجازي، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس الخميس. 

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وأعربت عشيرة الجازي، من خلال حمد الجازي نجل المرحوم الذي تلقى اتصالاً هاتفياً من سمو ولي العهد، عن تقديرهم الكبير وقبيلة الحويطات للبادرة الطيبة واللفتة الكريمة من سموه لمشاركتهم مصابهم، سائلين المولى عزّ وجل أن يحفظ سموه والقيادة الهاشمية، وأن يمنّ على الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، بمزيد من الأمن والاستقرار والازدهار.

 




 

 


 

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