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الخميس، 12-11-2020 02:42 م

ولي العهد يعزي وزير التربية بوفاة والدته

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الوكيل الإخباري- أجرى سمو  ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني اتصالًا هاتفيًا مع وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي معزياً بوفاة والدته.
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حيث توجه وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي بالشكر لسمو ولي العهد على هذه اللفتة.

ونشر النعيمي تغريدة قال فيها:

‏"أتقدم من سيدي سمو ولي العهد الأمير الحسين بالشكر والامتنان على اتصاله معزياً بوفاة  والدتي مما كان له أطيب الأثر في التخفيف من المصاب الجلل، أدعو الله أن يمتع سموه بدوام الصحة والعافية وأن يحفظ وطننا وأهله في ظل قائد المسيرة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم حفظه الله ورعاه"..

 




 

 


 

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