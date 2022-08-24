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الأربعاء، 24-08-2022 01:31 م

ولي العهد يقدم العزاء للدعجة الذي فقد أطفاله الخمسة - صور

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الوكيل الاخباري - قدم ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني،اليوم الأربعاء، واجب العزاء للمحامي أحمد سلمان الدعجة، الذي فقد أطفاله الخمسة في حريق شقة في الرصيفة.

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سابقاً  أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام انه توفي خمسة أطفال إثر حريق شب داخل أحد الشقق في الطابق الثاني بمنطقة إسكان الأمير هاشم في لواء الرصيفة.


ونشر والد الأطفال المحامي أحمد سلمان صورهم عبر صفحته على الفيس بوك وكتب " ‏قدر الله وماشاء فعل اللهم لا اعتراض قال  رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله " إنا لله وإنا إليه راجعون ، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها  إلا أخلف الله له خيراً منها ) فلذات كبدي جميعهم الخمسة سلمان وسلطان واريام وريم وملاك في ذمة الله ‏اللهم اني اسألك الصبر والسلوان"




 




 

 


 

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