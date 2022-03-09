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ولي العهد يلتقي السفير السعودي في عمان

الأربعاء، 09-03-2022 06:02 م

ولي العهد يلتقي السفير السعودي في عمان

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الوكيل الاخباري - التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، السفير السعودي في عمان نايف السديري والمستشار في الديوان الملكي السعودي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة.
 
وقال السديري في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، "تشرفنا اليوم بلقاء سمو ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله الثاني، وقدم معالي المستشار في الديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية د. عبدالله الربيعة؛ شرحًا لأنشطة المركز في الأردن وبرامجه المستقبلية.

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