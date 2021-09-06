ولي العهد يلتقي بالقائمين على إدراج مدينة السلط ضمن قائمة التراث العالمي

الوكيل الاخباري - التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، القائمين على إدراج مدينة السلط ضمن قائمة التراث العالمي، خلال زيارة سموه اليوم الإثنين، لمتحف السلط التاريخي (بيت أبو جابر).



وأشاد سموه بجهود الجهات المعنية بإدراج المدينة على قائمة التراث العالمي، خلال اللقاء الذي حضره وزير السياحة والآثار، ومدير دائرة الآثار العامة بالوكالة، ونائب رئيس اللجنة التوجيهية العليا لتطوير وسط مدينة السلط، ومدير مؤسسة إعمار السلط، وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة، ومدير وحدة إدارة مشاريع التطوير في بلدية السلط الكبرى.

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